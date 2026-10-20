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Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:37 мин.
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Парите, равняващи се на близо 72 000 евро, са открити в куфар на български гражданин, пътуващ с микробус от Турция

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Митнически служители на граничния пункт „Малко Търново“ задържаха 4 милиона турски лири, които не са били декларирани. Сумата е открита в найлонови пликове в куфар с личен багаж на пътник в микробус, пристигащ от Турция.

Катя Куцарова, главен експерт в Агенция „Митници“: „Пътникът не е дал убедителни обяснения за произхода на парите, нито е представил документи за тях. Сумата е задържана. Съставен е акт за нарушение на валутния закон. В такъв случай се налага санкция глоба като минималният размер е една пета от стойността на недекларираната валута.“

По случая е съставен акт за нарушение на валутното законодателство. От началото на годината митническите служители са задържали недекларирана валута на стойност около 3 милиона евро, съобщиха от Агенция „Митници“. Случаят на „Малко Търново“ е най-големият установен досега на пункта по отношение на недекларирани турски лири.

Нарушения с пренасяне на недекларирани пари се установяват и на други гранични пунктове, сред които „Лесово“ и „Капитан Андреево“. Валутата често е укривана в личен багаж, обувки, чанти с покупки, а при товарни превози – и в специално направени тайници. Митническият контрол по границите остава засилен.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#4 милиона турски лири #ГКПП „Малко Търново“ #недекларирани #задържани

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