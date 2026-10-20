Аварийният път към Пампорово ще бъде еднопосочен през зимата

Проблемите с голямото свлачище в Пампорово продължават. То прекъсна най-прекия път от Смолян до курорта, а в момента движението се осъществява по авариен маршрут с дължина около километър и половина. Пътят е тесен, а част от него е без асфалт, което създава сериозни затруднения преди началото на зимния сезон. На спешна среща с представители на институциите и хотелиерския бизнес кметът на Смолян Николай Мелемов обяви, че през зимата движението по аварийния път ще бъде еднопосочно.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „От 06.00 до 13.00 часа движението ще бъде в посока Смолян – Пампорово, а от 13.00 до 06.00 часа – обратно, от Пампорово към Смолян. Надявам се така да осигурим безопасност, защото това не е истински път. През лятото автомобилите все пак могат да се разминават, но през зимата това ще бъде невъзможно.“

Режимът трябва да влезе в сила от 1 декември, но при влошаване на метеорологичните условия може да бъде въведен и по-рано. Представителите на туристическия бизнес настояват аварийният път да бъде изцяло асфалтиран, за да може да се почиства и поддържа безопасно през зимата. След срещата обаче те заявиха, че не са получили категоричен отговор дали това ще се случи.

Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД: „Не получихме твърд отговор дали пътят ще бъде асфалтиран и ще може да се използва нормално при зимни условия. Не съм удовлетворен, защото отговорите са важни за всички, които работят и управляват обекти в Пампорово. В момента комплексите са затворени и сме в изключително тежко финансово положение.“

По време на срещата стана ясно, че цялостното асфалтиране на аварийния маршрут би струвало около 300 000 евро. Според кмета общината не разполага с необходимия финансов ресурс.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Няма как общината да предвиди в бюджета си средства за аварии и бедствия като това. Преди три месеца поискахме от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане да ни бъдат възстановени 207 000 евро за извършените дейности, но това все още не се е случило.“

По думите му общината ще се опита да подобри най-проблемния участък от около 20-30 метра, но засега няма възможност да асфалтира целия път. Предвижда се през зимата на място да има дежурна снегопочистваща машина, която да поддържа маршрута проходим. Остава въпросът дали аварийният път ще може да поеме безопасно трафика към един от най-посещаваните зимни курорти в България в разгара на туристическия сезон.

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