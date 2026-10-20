БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аварийният път към Пампорово ще бъде еднопосочен през зимата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Хотелиерите настояват пътят да бъде изцяло асфалтиран преди началото на зимния сезон, но община Смолян няма необходимите средства

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Проблемите с голямото свлачище в Пампорово продължават. То прекъсна най-прекия път от Смолян до курорта, а в момента движението се осъществява по авариен маршрут с дължина около километър и половина. Пътят е тесен, а част от него е без асфалт, което създава сериозни затруднения преди началото на зимния сезон. На спешна среща с представители на институциите и хотелиерския бизнес кметът на Смолян Николай Мелемов обяви, че през зимата движението по аварийния път ще бъде еднопосочно.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „От 06.00 до 13.00 часа движението ще бъде в посока Смолян – Пампорово, а от 13.00 до 06.00 часа – обратно, от Пампорово към Смолян. Надявам се така да осигурим безопасност, защото това не е истински път. През лятото автомобилите все пак могат да се разминават, но през зимата това ще бъде невъзможно.“

Режимът трябва да влезе в сила от 1 декември, но при влошаване на метеорологичните условия може да бъде въведен и по-рано. Представителите на туристическия бизнес настояват аварийният път да бъде изцяло асфалтиран, за да може да се почиства и поддържа безопасно през зимата. След срещата обаче те заявиха, че не са получили категоричен отговор дали това ще се случи.

Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД: „Не получихме твърд отговор дали пътят ще бъде асфалтиран и ще може да се използва нормално при зимни условия. Не съм удовлетворен, защото отговорите са важни за всички, които работят и управляват обекти в Пампорово. В момента комплексите са затворени и сме в изключително тежко финансово положение.“

По време на срещата стана ясно, че цялостното асфалтиране на аварийния маршрут би струвало около 300 000 евро. Според кмета общината не разполага с необходимия финансов ресурс.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Няма как общината да предвиди в бюджета си средства за аварии и бедствия като това. Преди три месеца поискахме от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане да ни бъдат възстановени 207 000 евро за извършените дейности, но това все още не се е случило.“

По думите му общината ще се опита да подобри най-проблемния участък от около 20-30 метра, но засега няма възможност да асфалтира целия път. Предвижда се през зимата на място да има дежурна снегопочистваща машина, която да поддържа маршрута проходим. Остава въпросът дали аварийният път ще може да поеме безопасно трафика към един от най-посещаваните зимни курорти в България в разгара на туристическия сезон.

Вижте още в прякото включване на Величка Петкова

#еднопосочен през зимата #аварийния път #Пампорово

Последвайте ни

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват валежи и застудяване
2
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват...
Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
3
Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
Работничка е починала при трудова злополука в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“
4
Работничка е починала при трудова злополука в обогатителен цех на...
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
5
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София
6
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Регионални

Задържаха мъж за серия от кражби от бензиностанции и куриерски автомобил в Карнобат
Задържаха мъж за серия от кражби от бензиностанции и куриерски автомобил в Карнобат
"Видях мечка и замръзнах на място" - справят ли се с опасността в Сандански? "Видях мечка и замръзнах на място" - справят ли се с опасността в Сандански?
Чете се за: 04:17 мин.
"Бързо, всичко гори!": Две семейства останаха без дом след опустошителен пожар в Пловдив "Бързо, всичко гори!": Две семейства останаха без дом след опустошителен пожар в Пловдив
Чете се за: 02:47 мин.
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“ Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
Чете се за: 01:37 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив
Чете се за: 01:52 мин.
Момчето, намушкано с нож в Карнобат, е в стабилно състояние Момчето, намушкано с нож в Карнобат, е в стабилно състояние
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле, това е неприемливо
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските кораби са се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“ 2026: Важен е човекът, а не само операцията Проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“ 2026: Важен е човекът, а не само операцията
Чете се за: 08:12 мин.
У нас
Задържаха мъж за серия от кражби от бензиностанции и куриерски автомобил в Карнобат Задържаха мъж за серия от кражби от бензиностанции и куриерски автомобил в Карнобат
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Юлия Талева: Не е достигнат пикът на протестите във Франция,...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Момчето, намушкано с нож в Карнобат, е в стабилно състояние
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След погрома на протестите: Френски градове въведоха вечерен час
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ