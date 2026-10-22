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Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Премиерът каза още, че се чака експертизата от специализирания екип от партньорска и съюзническа държава за ударените кораби

Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна
Снимка: БТА
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Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Така премиерът Румен Радев коментира резолюцията на ЕП, в която се критикува българското правителство за слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия заради атаките в Черно море.

Румен Радев, министър-председател: "И да ви кажа за това недопустимо невежество и манипулации. И същите наши евродепутати подвеждат поради собственото си невежество и манипулативност и своите колеги от Европейския парламент. Представете си, Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога какви решения да предприеме. Визирам до каква дата, в какъв срок ние да станем членове на инициативата на НАТО. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем. И най-важното. Тази инициатива е въведена още през февруари 2025 година и обявена. Представяте ли си? И правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо две години. А сега ни казват: „Вие правете в срок“. Разбирате ли цялата несъстоятелност?"

Чакаме експертизата и от нашите разследващи, чакаме експертизата от специализирания екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключения от тези експертизи, ние ще ви уведомим, каза премиерът по повод ударите с дронове в Черно море.

По думите на Радев обвиненията срещу кметове в последните дни са изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция.

Румен Радев, министър-председател: "И аз очаквам наистина МВР и службите да продължат работата в тази посока и да се пазят от всякакви действия, които ще се използват политически именно в предизборна кампания."

Като абсолютно несъстоятелни определи Радев обвиненията за нов Възродителен процес:

Румен Радев, министър-председател:"Това са абсолютно несъстоятелни твърдения. Пак ви казвам, действа се не срещу граждани от някакъв етнос, както е един възродителен процес. Дайте да не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция."

#"Прогресивна България" #изявление #Румен Радев

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