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Весела Лечева обяви, че влиза в битката за президент на Международната федерация по спортна стрелба

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Спорт
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Весела Лечева обяви, че влиза в битката за президент на Международната федерация по спортна стрелба
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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че влиза в битката за президент на Международната федерация по спортна стрелба.

Бившата световна шампионка и олимпийска сребърна медалистка на пушка е подала своите документи за участие в изборния конгрес, който ще се проведе на 13 и 14 декември в Рим.

С Лечева за поста ще с борят досегашният президент на Международната федерация по спортна стрелба - Лучано Роси, председателят на европейската централа - Александър Ратнер, както и Константин Пивоваров от Украйна.

"Няма по-логично нещо да се кандидатирам за поста с оглед на дългата си спортна кариера, дългата си кариера като спортен администратор на всички нива. Считам че това е едно сериозно предизвикателство за мен. Има какво да дам, мога да съм полезна", заяви Лечева.

Вижте повече във видеото!

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#Весела Лечева

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