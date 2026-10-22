Под прицела на прокуратурата: Ваня Стефанова поиска имунитета на Божидар Божанов

Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на заместник-председателя на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов. Той е обвиняем за престъпление по служба. Наказателното производство е спряно заради защитата, която Божанов е придобил след последните парламентарни избори. След свалянето на имунитета му СГС може да продължи наказателното производство, обясняват от прокуратурата.

В отговор Божидар Божанов написа, че веднага щом искането постъпи в НС, ще се откаже от имунитета си. Той припомня, че става дума за дело отпреди година и половина. Затова още в началото на септември поискал да му бъде поискан имунитетът. Допълва, че неговият интерес е това скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда.

Божанов изтъква, че главният прокурор Ваня Стефанова е решила да поиска имунитета му в последния си работен ден и три дни преди президентските избори, за да се превърне случаят в новина.