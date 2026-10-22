Нови два кораба ще помагат за безопасността на корабоплаването по Дунав

Нови два кораба близнаци ще помагат за безопасното корабоплаване в българо-румънския участък на река Дунав. Преди минути в Русе се проведе церемония по именуването на плавателните съдове. Те ще носят имената „Тимок“ и „Дисмар“.

Кръстница е Маргарида Маркеш, европейски координатор на транспортния коридор „Рейн – Дунав“.

Корабите са с дължина 36 метра и са оборудвани с кранове. Основната им задача е да допринесат за по-ефективното обслужване на бреговите навигационни знаци.

Единият кораб ще бъде използван от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, а другият – от Румънската администрация за Долен Дунав.