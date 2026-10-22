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Нова размяна на удари между Русия и Украйна, въпреки споразумението за тристранни преговори

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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нова размяна удари русия украйна въпреки споразумението тристранни преговори
Снимка: БТА
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Нова ожесточена размяна на удари между Русия и Украйна с поне 2 жертви и десетки ранени. Тя идва въпреки постигнатото общо разбирателство за нови тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в най-скоро време.

Ужасът от тътена на руски ракети, който те кара да оставиш колата си и да бягаш. Руски атаки срещу Киев убиха поне 1 човек и раниха 22-ма. Загинали и ранени има и в други райони. Атаките идват ден след поредните дипломатически совалки за мир, по време на които американският пратеник Стив Уиткоф нарече руския президент Владимир Путин „хуманист“, заради освобождаването на американец от руски затвор.

Андрий Сибиха, министър на външните работи на Украйна: „През нощта жителите на Киев чуха как всъщност звучи руският "хуманизъм": брутална атака с десетки балистични ракети. Умиротворяването, подчинението и ласкателството няма да спрат тази война. Само силата ще го направи.“

Украинският президент Володимир Зеленски се надява новите тристранни преговори между Украйна, Русия и Съединените щати да се състоят още в началото на ноември.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Не знам каква ще бъде окончателната дата. Дневният ред е ясен: да се сложи край на войната, да се доближим до мир и по мое мнение, да се подготви среща на равнище лидери, което е важно за всички.“

След срещата на Уиткоф с Путин, съветникът на руския президент Юрий Ушаков каза пред журналисти, че Русия е готова да поднови преговорите след 10 ноември. За най-вероятна локация се сочи Абу Даби.

Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин: „Основна тема ще бъде изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта.“

Украйна също продължава с ударите. Над 600 украински дрона са били свалени над Москва, 2-ма души са пострадaли. Ударен е и нефтопреработвателен завод на Лукойл в Ухта. Според „Файненшъл таймс„ НАТО ще позволи на Киев да купува оръжия, боеприпаси и военно оборудване през своята централизирана агенция за обществени поръчки, за да ускори доставките и да намали цените на фона на влошените отношения на Украйна със Съединените щати.

#тристранни преговори #нова размяна #Русия #удари #споразумение #Украйна

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