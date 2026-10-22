След срещата Уиткоф - Путин: САЩ подготвят тристранни преговори

Украйнският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя американското предложение за провеждане възможно най-скоро на тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ. Той се надява те да се състоят още в началото на ноември.

Зеленски потвърди информацията, че Русия е съгласна на тристранна среща на ниво преговорни екипи. Украинският президент е бил информиран за това от американския пратеник Стив Уиткоф след срещата му с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург вчера. След срещата, съветникът на Путин Юрий Ушаков каза пред журналисти, че новият кръг от преговори може да се състои около 10 ноември в Абу Даби. Според Зеленски ще се обсъжда прекратяването на войната, приближаването на мира и подготовката за евентуална лидерска среща. Поне 15 души бяха ранени при нова руска атака рано тази сутрин в Киев. Един загинал и 4-ма ранени има и в района на Харков. Дрон е ударил енергийна инфраструктура в района на Кременчук.