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Очакват се подробности за ареста на кмета на Община Белица Радослав Ревански

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Снимка: БНТ
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Очакват се нови детайли по разследването след спецакцията в община Белица. При нея вчера беше задържан кметът Радослав Ревански. По неофициална информация срещу него е повдигнато обвинение.

По информация на БНТ той е разследван за предполагаеми злоупотреби с европейски средства и обществени поръчки, свърани с АПИ. Иззети са документи и компютърни конфигурации, както от дома на Ревански, така и от общинската администрация. Акцията на ГДБОП и ДАНС започна около 08.00 часа сутринта в сряда. В късния следобед Ревански беше изведен с белезници от общината. Арестът на зам. - председателя на ДПС предизвика напрежение в града. В негова подкрепа в Белица пристига и цялата парламентарна група на партията. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който отправи остри обвинения към управляващите.

#подробности #Радослав Ревански #кмет #арест

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