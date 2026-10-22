Очакват се подробности за ареста на кмета на Община Белица Радослав Ревански

Очакват се нови детайли по разследването след спецакцията в община Белица. При нея вчера беше задържан кметът Радослав Ревански. По неофициална информация срещу него е повдигнато обвинение.

По информация на БНТ той е разследван за предполагаеми злоупотреби с европейски средства и обществени поръчки, свърани с АПИ. Иззети са документи и компютърни конфигурации, както от дома на Ревански, така и от общинската администрация. Акцията на ГДБОП и ДАНС започна около 08.00 часа сутринта в сряда. В късния следобед Ревански беше изведен с белезници от общината. Арестът на зам. - председателя на ДПС предизвика напрежение в града. В негова подкрепа в Белица пристига и цялата парламентарна група на партията. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който отправи остри обвинения към управляващите.