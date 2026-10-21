При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански

Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански, който е и зам.-председател на ДПС. Тази сутрин ГДБОП и ДАНС влязоха в родопската община, за да разследват предполагаеми злоупотреби. Лидерът на ДПС Делян Пеевски и цялото ръководство на партията пристигнаха в Белица.

Към 8:00 часа тази сутрин служители на МВР и ГДБОП окупираха общината. Какво точно са проверявали и има ли повдигнато обвинение – официална информация от прокуратурата все още няма. По информация на БНТ обаче, кметът Радослав Ревански е разследван за предполагаеми злоупотреби с европейски средства и обществени поръчки, отнасящи се до АПИ. Иззети са документи и компютърни конфигурации.

В ранния следобед, 7 часа след началото на спецакцията, Радослав Ревански беше изведен с белезници от сградата на общината. Много хора се бяха събрали отпред, сред които лидерът на ДПС Делян Пеевски, цялото ръководството на партията и много граждани. Кметът беше изведен при засилено полицейско присъствие и възгласи на хората, които заявиха подкрепата си към него.

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Не искам никой от вас да се страхува. Няма нищо страшно. Тези хора, те са уплашени с всичко, което правят днес."

– Тези неканени гости, които са изпратени в момента в нашата община, трябва да знаят и да видят какво е било, когато господин Ревански е постъпил тук като кмет и сега в какъв град живееме. Разликата е огромна. – Ради, ние сме с теб! Ради! Не на диктата за Ради!

снимки: БТА, БНТ

Имаше леко напрежение пред Община Белица днес, а минути след като изведоха Ревански с белезници, майка му припадна. За щастие тя бързо се свести. А въпросите около днешната акция все още са много и нямат отговор. Какви са конкретните обвинения срещу Радослав Ревански, за колко часа в задържан – очакваме подробности.