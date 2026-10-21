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Левски в търсене на първи успех в основната фаза на Лига Европа

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„Сините“ гостуват на Виктория Пилзен в четвъртък.

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Родните клубове имат богат опит срещу чешки опоненти. В историята си през 21 век са изиграни общо 11 мача, в които балансът е забележим. Три победи, пет равенства и три загуби, като и головата разлика е 13:13.

Нашите клубове играят силно, но е тенденция да го виждаме само когато са домакини и срещат трудности при гостуването си в Чехия.

„Сините“ са срещали само един път чешки представител - Славия Прага, и записват паметно отстраняване. През 2003-2004 за Купата на УЕФА след равенства - 2:2 и 0:0, след отбелязани голове на чужд терен. Сега Левски за първи път ще се изправи срещу Виктория Пилзен.

Срещу клуба, ЦСКА и Лодогорец вече имат запомняща си история. Отборът от Пилзен е символ на модерният клубен феномен.

Без бездънни милиони, провинциалният чешки клуб се превърна в убиец на грандове в Шампионската лига, благодарение на желязна дисциплина, точна стратегия и домакинския им врящ котел, в който са се огъвали редица европейски тимове.

Сега родният шампион трябва да покаже дали може да пречупи чешката организация на прагматичния корпоративен модел и 11-хилядното бижу „Дусан Арена“.

„Сините“ ще противопоставят своята лавина от емоция, дух и огромно желание за първи успех през настоящата кампания.

#ФК Виктория Пилзен #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК Левски София

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