Урсула фон дер Лайен: Санкциите срещу Русия ще продължат, докато Русия спре войната

Европейската комисия ще представи план за Европейски енергиен съюз
Европейската комисия ще представи план за Европейски енергиен съюз - това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пред евродепутатите в Страсбург.
Очаква се планът да включва по-дълбоко интегриране на националните енергийни пазари, по-добра свързаност на електропреносните мрежи, по-координирани покупки на енергия и намаляване на зависимостта от вносни изкопаеми горива. Стратегията за европейски енергиен съюз съществува още от 2015-та. Миналата седмица, на Европейския съвет лидерите призоваха за решителни действия за реализиране на енергийния съюз.
Урсула фон дер Лайен призова също Европейският съюз да си "напише домашното си в сферата на конкурентноспособността". По нейните думи, ако бъдат приети необходимите мерки, могат да бъдат спестени около 22 миилона евро годишно от административни разходи.
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Не само че сме твърде зависими от чуждите изкопаеми горива, но също така пропускаме възможността да изградим истински Европейски енергиен съюз. Комисията ще представи план за истински Европейски енергиен Съюз, защото трябва да направим много повече, за да използваме потеницала, който имаме.
Що се отнася до санкциите срещу Русия, ние наложихме санкции заради агресията й срещу Украйна. И искам да съм напълно ясна, тези санкции ще продължат, докато Русия спре войната."