Урсула фон дер Лайен: Санкциите срещу Русия ще продължат, докато Русия спре войната

Европейската комисия ще представи план за Европейски енергиен съюз - това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пред евродепутатите в Страсбург.



Очаква се планът да включва по-дълбоко интегриране на националните енергийни пазари, по-добра свързаност на електропреносните мрежи, по-координирани покупки на енергия и намаляване на зависимостта от вносни изкопаеми горива. Стратегията за европейски енергиен съюз съществува още от 2015-та. Миналата седмица, на Европейския съвет лидерите призоваха за решителни действия за реализиране на енергийния съюз.

Урсула фон дер Лайен призова също Европейският съюз да си "напише домашното си в сферата на конкурентноспособността". По нейните думи, ако бъдат приети необходимите мерки, могат да бъдат спестени около 22 миилона евро годишно от административни разходи.