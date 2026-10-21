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ЦСКА потегли без две от звездите си за Дания

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Спорт
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Нордселанд е следващото предизвикателство за "армейците" в Лигата на конференциите.

цска потегли без две звездите дания
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Отборът на ЦСКА замина за Дания за двубоя от втория кръг на Лигата на конференциите срещу Нордселанд.

"Червените" стартираха в основната фаза на турнира с поражение у дома с 1:2 от Монако миналата седмица сега ще търсят първи точки в турнира.

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол няма да може да разчита на нападателя Жоел Цварц и защитника Жан-Филип Гбамен, които лекуват контузии.

Официалната пресконференция на ЦСКА преди двубоя ще се състои тази вечер от 20:00 ч. българско време, а тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира в 20:30 часа, като ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

Мачът Нордселанд - ЦСКА ще се играе на 22 октомври (четвъртък) от 19:45 ч. българско време във Фарум.

#ФК Нордселанд #Жан-Филип Гбамин #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #Жоел Цварц #ПФК ЦСКА

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