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Липса на кворум провали извънредното заседание на НС за "петричкия Ескобар"

Николай Минков от Николай Минков
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фокус народното събрание шестима министри отговарят редовния парламентарен контрол
Снимка: БТА
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Липса на кворум провали днешното извънредно заседание на парламента относно помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ексобар".

От парламентарната група на "Прогресивна България" след почивка от 30 минути се регистрираха 21 депутати от 131 по списък.

Общо системата отчете 109 от 240 депутати.

Това е вторият опит парламентът да заседава по темата. Отново заради липса на кворум заседанието се провали и миналата седмица.

Заседанието беше свикано по инициатива на Асен Василев от „Продължаваме Промяната“ и група депутати.

Очакваше се информация по казуса да предоставят директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е бил началник на Софийския затвор в периода ноември - декември 2022 г.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Преустановете регистрацията. Няма кворум, поради което заседанието не може да бъде проведено."

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Това е въпрос към мнозинството. Виждате, че колегите от "Прогресивна България" не желаят да има заседание и публичност."

Божидар Божанов, "Демократична България": "За пореден път управляващите безобразно скриха аферата на Йотова с помилването на наркотрафиканти. Йотова не е пригодна с тази своя преценка да заема поста на президент. Това нещо най-вероятно е една добре организирана схема."

Асен Василев, "Продължаваме промяната": "Смятате ли, че е нормално да не се явявате на работа, за да скриете тази информация от българските граждани.ПБ имаха по-малко хора със 131 депутати, отколокото ние с 16. Това е всичко, което трябва да знаете за кворума."

Делян Пеевски, ДПС: "Какво толкова тайно има, нека да дойдат и да обяснят. Тя е била вицепрезидент, може да е накарала президента да го подпише това нещо. Пълен провал. С натиск няма да стане, обръщам се към премиера, насилието води само към едно - към край на това правителство."

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Ние сме предоставили над 20 души да се регистрираме. Ако за тях беше значима и важна темата, щяха да си съберат хората. Това е нищо повече от калташка кампания. Темата е важна, но се използва предизборно. Мога да поема ангажимент, че след изборите, когато се абстрахираме от всички предизборни страсти - ще й се обърне внимание. Има някъде проблем, но той не е в президентската институция."

#петрички Ескобар #провал на извънредно заседание #„Прогресивна България“ #депутати

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