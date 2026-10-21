Липса на кворум провали извънредното заседание на НС за "петричкия Ескобар"

Липса на кворум провали днешното извънредно заседание на парламента относно помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ексобар".

От парламентарната група на "Прогресивна България" след почивка от 30 минути се регистрираха 21 депутати от 131 по списък.

Общо системата отчете 109 от 240 депутати.

Това е вторият опит парламентът да заседава по темата. Отново заради липса на кворум заседанието се провали и миналата седмица.

Заседанието беше свикано по инициатива на Асен Василев от „Продължаваме Промяната“ и група депутати.

Очакваше се информация по казуса да предоставят директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е бил началник на Софийския затвор в периода ноември - декември 2022 г.