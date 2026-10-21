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Димитър Маргаритов: Надценка е нещо като спекула - има го в оборота, но никой не знае какво означава

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Надценка е нещо като спекула. Има го в оборота, но никой не знае какво означава. И няма законова дефиниция на това какво представлява понятието, но всъщност защо то се използва в последните дни толкова често. Този въпрос си задавам аз и моят отговор е, защото всъщност единствената действаща в момента мярка за евентуална борба с повишението на цените на стоки от първа необходимост е удължителният закон, който беше приет още през 2025 година по повод въвеждане на еврото, който забранява на търговците да ги увеличават освен, ако няма обективни фактори, това заяви в "Денят започва" Димитър Маргаритов - бивш председател на КЗП.

"Допускам, че сега ще бъдат извадени от девет кладенци вода, за да може да се докаже на какво се дължи повишаването от себестойността на стоката, както се твърди в пресконференцията, която беше дадена от г-жа Манолова до цената на рафта".

По думите му голяма част от тези производства, които са 11, най-вероятно ще бъдат обжалвани и ще влязат в съда. И съдът ще се произнесе след една, две години с окончателни решения, част от които, той допусна, че ще бъдат срещу решенията на КЗП.

"И накрая какво ще се окаже? Че ние шумно рекламираме една дейност, която активно се извършва вече и с комплексни проверки и на други институции, а резултатът ще бъдат 11 производства, половината от които ще минат през съда и няма да завършат с успешно проведени решения. Струва си много сериозно да се замислим и да се даде колкото се може по-скоро зелена светлина на другите мерки".

Къде е справедливата стойност, попита Димитър Маргаритов. Неведнъж съм казвал, че подкрепям тази идея, добави той, защото "дава оръжие в ръцете на контролните органи, но и на потребителите".

Вижте целия разговор във видеото

#КЗП #Димитър Маргаритов #новини в Метрото

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