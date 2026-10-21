Непълнолетен преби жестоко мъж със синдром на Даун

44-годишният Аспарух, когото в Якоруда всички наричат Тошко, е жестоко пребит на пазара в града около 11:30 вечерта на 7 октомври. Видеокамери са заснели как той излиза от заведението, а нападателят му Ариф дотичва отстрани и започва да го налага.

Мирослава Калайджиева, сестра на пребития Тошко: Шест счупени ребра има. Три ребра има от едната страна, три има и от другата страна. Не може нито да сяда, нито да ляга. Всичко му пречи. Ако го докоснеш, примерно тука, пак го боли, почва да пищи.

Тошко прекарва осем дни в болницата в Разлог. Нападателят му Ариф остава 24 часа в ареста. После е освободен и се прибира вкъщи. Двамата са се познавали. Вечерта били заедно в това заведение, където присъствали и други роднини на младежа. Заради груба шега се стигнало до жестоките удари.

Мирослава Калайджиева, сестра на пребития Тошко: Той е болно дете. Той не трябваше да му обръща просто внимание. Той имаше право, примерно, ако е сгрешил нещо да се обърне към нас. Той ни познава, знае и мене, и брат ми знае. Може да ни каже, нали, предупредете го, че ме псува, но не да става и да го бие по такъв зверски начин.

Тошко има сериозни затруднения в говора и е уязвим, но в Якоруда всички го познават. Не е създавал проблеми, затова и често излизал навън – да се разходи, да пие кафе и да помогне с нещо, ако може.

Мирослава Калайджиева, сестра на пребития Тошко: Такава си му е болестта, ако не излиза да се разхожда, той не може да стои вътре. Мирен е, не създава проблеми. Той просто иска да е навън, да си пие кафе, да е свободен. Симеон: Добър е. Пакост не прави. Прибира се. Сашо: Целият град го познава. Работлив. Работливо момче, кротко. Сайде Сапунджиева: Тука всека сутрин беше, по цял ден, изхвърляше им боклука, метеше с метлата. Разчистваше всичко, чистеше.

Сега обаче се страхува. И едва се храни. Заради побоя е загубил четири зъба.

Мирослава Калайджиева, сестра на пребития Тошко: Искам справедливост. Искам човека, който го е бил Ариф, да си получи наказанието за това, където го е бил толкова жестоко.

Близките подозират, че Тошко е бил удрян и в самото заведение преди да излезе навън.

Донка Георгиева, сестра на пребития Тошко: Искам справедливост за това дете. Нашето дете, където е болно, не е добре, не трябваше да се бие така с ританици, с бой, с шамари, с обувки.

Прокуратурата разследва случая. Образувано е досъдебно производство за нанасяне на средна телесна повреда. Видеозаписите са иззети, предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза. съдебно-психиатрична и психологична експертиза ще бъде направена и на непълнолетният нападател.

Ако вината му бъде доказана законът предвижда до две години лишаване от свобода. А дали има и други виновни подстрекавали младежа да пребие уязвимият мъж – тепърва ще се установи.