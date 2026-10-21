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Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва да се разплита и очаквам това да е само началото

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Сунгурларе едва ли е център на корупцията. Но се започва с вчерашното задържане на кмета на Сунгурларе, защото най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят. Така премиерът Румен Радев коментира вчерашната акция на прокуратурата и ДАНС. Той обвърза случилото се и със загубата на позиции от страна на лидерите на ДПС Делян Пеевски и на ГЕРБ Бойко Борисов:

Румен Радев, министър-председател: "Певски и Борисов отново се връщват към познатия си аругантен стил на говорене и на действие. Но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки със жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното. Но аз очаквам и да стават по-изнервени. Защото до сега всички усилия на ДАНС и МВР да стигнат до стойностни разкрития катастрофираха в прокуратурата и на централно и на регионално ниво. Но от вчера това се промени."

По думите на премиера, схемата започва да се разпита и той очаква това да бъде само началото.

Румен Радев, министър-председател: "При встъпването на нашето правителство дадох много ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си. Ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида."

#операция в Сунгурларе #с коментар #МС #компенсации

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