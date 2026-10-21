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Вандали потрошиха маси за джаги в училище в Бургас, ще бъдат ли наказани?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Вандалска проява в двора на училище в Камено. Трима непълнолетни младежи потрошиха маси за джаги, предназначени за забавление на учениците. Действията им обаче са заснети от охранителни камери в близост до училището. След намесата на полицията извършителите са установени.

"Нанесените щети са накъде около 280 евро. Така да се каже щетите не са толкова важни колкото постъпките на тези младежи. Направихме основен ремонт, имаме тенис на корт, игрище за футбол и баскетбол. Вандалската проява се случи през нощта. Видяхме на камерите. Установихме три лица и сигнализирахме на полицията", това заяви в "Денят започва" Жельо Вардунски, който е кмет на Община Камено.

Доста труд и сила се иска да бъдат изкривени джагите, допълни той - "въртят, въртят и ги правят негодни за употреба".

"Нямам обяснение защо младежи посягат на нещо, което е направено за тях. Те са с временен адрес в Камено от друго населено място са".

Кметът на община Камено поясни, че до момента не може да си спомни за подобни вандалски прояви в населеното място. Наказанието, което се предвижда първоначално е порицание на младежите. Кметът призова останалите младежи да не правят подобни деяния.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#Бургас #вандалски прояви #вандали

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