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Зеленски имал ясни идеи за края на войната, Уиткоф ще ги представи на Путин

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Днес той пристига в Санкт-Петербург за разговори с руския президент

Снимка: БТА
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Украйна и европейските партньори имат конкретни идеи за край на войната, сега е ред на Русия да отговори на предложенията от Осло. Това стана ясно след срещата между президента на Украйна - Володимир Зеленски, лидерите на Норвегия - Юнас Гар Стьоре и Финландия - Александър Стуб, и специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф, виртуално, в разговора участва и зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Според Стуб е направен "сериозен прогрес" в разговорите.

Уиткоф не присъства на финалната пресконференция, но по-късно определи срещата като "много продуктивна и конструктивна", и добави, че има "съгласуване" за следващите стъпки.

Днес Уиткоф пристига в Санкт-Петербург за разговори с Путин.

Американският президент за пореден път каза, че Украйна трябва да се съгласи на сделка.

#Стив Уиткоф # Володимир Зеленски #войната в Украйна #преговори за мир

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