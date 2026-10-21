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Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС

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Заседанието е свикано по инициатива на Асен Василев от "Продължаваме Промяната" и група депутати

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Народното събрание ще проведе извънредно заседание относно помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ексобар".

Очаква се пред депутатите информация по казуса да предоставят директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е бил началник на Софийския затвор в периода ноември - декември 2022 г.

Те трябваше да бъдат изслушани още миналата седмица, но тогава извънредното заседание се провали заради липса на кворум. На въпроси на депутатите се очаква да отговарят още началникът на сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, председателите ДАНС и на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, директорът на ГДБОП и директорът на Специализираната болница за активно лечение към Софийския затвор.

Освен за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му през декември 2022 г., ще се търси информация и за отразяването на инцидента със сбиване в болницата на затвора от 16 ноември 2022 г., в който е участвал Атанасов.

Заседанието е свикано по инициатива на Асен Василев от „Продължаваме Промяната“ и група депутати.

#"петричкия Ескобар" #извънредно заседание на НС #НС

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