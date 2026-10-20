Гръмотевични бури в петък, много слънце през уикенда

През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Над източните райони ще има значителна облачност и мъгли.

Минималните температури утре ще бъдат между 5° и 12°, в София – около 6°.

До обяд видимостта и в Източна България ще се подобри и в цялата страна ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 21°, по Черноморието – от 17° до 21°.

Ще бъде ветровито, с умерен, в Източна България и на север от планините – силен южен вятър.

И на морския бряг денят ще започне с мъгли, но в следобедните часове ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде умерен, от юг-югоизток, а температурата на водата е 17°–18°.

В планините ще бъде предимно слънчево, но много ветровито, с умерен, на север от планините – временно силен южен вятър.

Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 9° на Алеко до 15° на Пампорово.

Слънчево ще бъде и в източните райони на Балканите, но в западните части от полуострова ще е с валежи, на места значителни и с гръмотевични бури.

Ще вали и на Апенините, както и в много райони от Западна и Централна Европа, по-интензивно в Германия и Швейцария.

Ще превалява и на Британските острови, както и на Скандинавския полуостров.

И у нас в четвъртък ще се задържи топло за сезона, но облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали. През нощта срещу петък в Северозападна България се очакват значителни валежи от дъжд и гръмотевични бури.

В петък ще вали на много места в страната, в отделни райони – интензивно. Вятърът ще се усили и дневните температури ще се понижат с 5–6 градуса.

През почивните дни ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще се понижат, а максималните слабо ще се повишат.