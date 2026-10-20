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Президентът връчи знамето на 35-ата Българска антарктическа експедиция

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Президентът връчи националния флаг на 35-ата българска антарктическа експедиция.

Ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев прие знамето на официална церемония в Гербовата зала. Амбицията тази година е да се реализират 18 научни проекта, а заедно с българските учени ще работят изследователи от цял свят. Сред поставените цели е изследване на потънали кораби край Антарктида. За първи път висше духовно лице от Българската православна църква - епископ Климент ще посети Ледения континент. А българският научноизследователски кораб "Св. св Кирил и Методий" заминава на 4-ти ноември.

Проф. Христо Пимпирев, ръководител на експедицията: "Това е едно първо по рода си изследване, въобще в света, като няма да търсим злато, в тях, а ще търсим ключа към откриването на Антарктида и към първите изследователи, които са били там още в края на 17-ти, началото на 18-ти век, които са стигали до този континент. Ще изследваме посоката на теченията в района около нашия остров и около антарктическия полуостров, което показва с каква скорост се повишава морското ниво, което също е един проблем, който засяга цялото човечество."

Доц. Тихомир Стефанов от Националния природонаучен музей се включва в 35-ата юбилейна екседиция с проект, посветен на морската биология. Той ще изследва риби, които обитават Южния залив на остров Ливингстън. С технология, която ще бъде използвана за първи път на Ледения континет.

доц. Тихомир Стефанов, Национален природонаучен музей: "Ще използваме иновативна методика, с помощта на акустична телеметрия, и ще маркираме определени екземпляри от 3 различни вида риби. Ще инсталираме система от приемници в целия залив, така че ще можем да изследваме миграцията, поведението на рибите. Ние засега добре сме проучили какво те правят по време на размножителния сезон, когато и ние сме там, но нямаме никаква, дори бегла представа, какво се случва с тях по време на полярната зима."

Рибите трябва да бъдат маркирани внимателно и да им бъде поставен чип. Това ще се случи чрез прецизна хирургична операция.

доц. Тихомир Стефанов, участник в 35-ата експедиция: "Няма абсолютно никаква вреда за рибите. Имплантът остава в тях, но той е, така, балансиран, теглово и размерно, че няма да има никакво влияние върху плаваемостта и функционалните способности на самата риба."

Част от експедицията ще бъде и авторът на поредицята детски книжки "Българознайко" - Викория Петкова. Нейната цел е поставяне на нов световен рекорд на българската база.

Виктория Петкова, участник в 35-ата експедиция: "За него работиха около 8000 деца, които заедно създадоха едно произведение на изкуството, което ще видите вече в крайния му вариант и официално на българската база. Той включва техни индивидуални детски рисунки с послания, свързани с планетата Земя, начинът, по който те си представят тяхната планета, и нейното бъдеще, разбира се. Всички тези рисунки са обединени в едно голямо платно, което е близо като размер около 100 квадратни метра. То ще бъде разпънато на българската база и ще бъде нашият опит за световен рекорд, тъй като подобна инициатива не е осъществявана до този момент в такъв мащаб на Антарктика."

Снимки: Десислава Кулелиева

#35-та експедиция #президентът Илияна Йотова #Антрактида #Проф. Пимпирев

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