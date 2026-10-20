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Високите цени на прицел от КЗП: 135% по-скъпо масло, близо 100% е оскъпяването при млякото и млечните продукти

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Снимка: БГНЕС
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11 производства за необосновано повишаване на цените са започнали от Комисията за защита на потребителите. Сезирана е и Комисията за защита на конкуренцията за установеното при проверките в търговските вериги. Регулаторът започва и съвместни проверки с НАП и Българската агенция за безопасност на храните. На прицел са складовете на големите търговски вериги.

Огромни надценки при българските млечни продукти в големите търговски вериги са установили от Комисията за защита на потребителите при сравнение на сегашните цени спрямо август.

Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите: "Подобно брутално отношение към българските потребители с тези надценки веригите не си позволяват по отношение на германския, австрийския и нидерландския потребител. Като махнем ДДС надценката на това масло е което е "златно" – 135%, тези надценки смачкват и българските производители."

Данните на регулатора показват близо 100% оскъпяване при прясното мляко и 80 на 100 при киселото.

Мая: "Забелязала съм, че винаги по 10-20 цента има увеличение на цената от предишната седмица."

Георги: "Много са поскъпнали. Това е нереална цена, не може от 4 литра мляко става кило сирене и да ти е 20 евро – просто е смешно."

Елена: "Отдавна съм го забелязала, всичко сме го забелязали, имам малко дете не мога да си позволя да не купувам."

Търговските вериги ще имат възможност да докажат необходимостта от повишение на цените. За установено необосновано повишение на цените от КЗП може да наложат санкция от 10 до 100 000 евро за всеки отделен продукт. Отделно от Комисията за защита на конкуренцията имат право да санкционират нарушителя с 10% от годишния му оборот или с глоба от 50 до 135 млн. евро.

За "По света и у нас" от Сдружението за модерна търговия посочват, че понятието "надценка" не означава чиста печалба за търговеца, а тя у нас е съизмерима със средната за ЕС. Допълват, че започнато производство не е равнозначно на нарушение.

снимки: БТА, БГНЕС

Според икономисти, проблемът с цените на млечните продукти у нас е от години, а регулаторите трябва да направят сериозен анализ на сектора.

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика: "Млякото е доста особен пазарен сегмент, заради недостатъчната суровина на българския пазар. От друга страна проблемите с транспортирането, вноса на сухо мляко, доста големият износ на луксозни български продукти пазарните играчи се нагаждат към тенденциите и потребностите в България."

Но признават, че маслото и олиото са доста по-скъпи у нас отколкото в Европа.

#мерки срещу поскъпването #проверки на КЗП #надценки #цените на храните #високи цени #Мая Манолова #новини в Метрото

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