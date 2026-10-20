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С надценка от 140% - КЗП с нови данни за проверките в търговските вериги

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Снимка: БТА
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Комисията за защита на потребителите продължава проверките за огромните надценки на основни хранителни продукти в магазините.

Последните проверки показаха надценки до над 100%. Какви са новите данни?

Мая Манолова, председател на КЗП: "Започнахме 11 производства за необосновано повишаване на цени-сирене, мляко, на домати на краставици и други стоки от първа необходимост. Продължихме и нашата работа по изследване на надценките. Надценката на това масло е което е златно, 135 %, друго масло 85 %, то също е златно".

Вижте повече в прякото включване на Светозар Костадинов

#основни хранителни продукти #КЗП проверки #надценки #Мая Манолова #новини в Метрото

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