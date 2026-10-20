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12 души са задържани при акция срещу купуването на гласове в Хасковска област

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Проверяват се заложни къщи, фирми за бързи кредити и други обекти

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Специализирана полицейска операция срещу престъпността и търговията с гласове се провежда в Хасковска област.

Проверяват се заложни къщи, фирми за бързи кредити и други обекти. По време на акцията, започнала вчера, са открити големи количества негодни храни и препарати за растителна защита без документи за произход. Операцията продължава, на много места в областта има контролно-пропускателни пунктове.

Ст. комисар Мирослав Христов, директор на ОД МВР-Хасково: "Към момента са проверени над 1400 лица над 1100 моторни превозни средства, констатирани са над 300 нарушения на Закона за движение по пътищата. Задържани са 12 лица. До момента няма задържани лица за купуване на гласове. Съставени са 60 протокола в тази връзка са проверени над 70 лица от активния криминалния контингент."

#акция за купуване на гласове #претърсвания #Хасково

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