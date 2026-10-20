"Видях мечка и замръзнах на място" - справят ли се с опасността в Сандански?

Продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка в района на зоокъта край Сандански, както и в близкото село Лиляново, което се намира на около 5–6 километра от града. Местните жители са призовани да бъдат внимателни и да избягват разходките в районите, където е забелязвано животното.

Една от жителките на Лиляново – Яна, разказва, че е срещнала мечката преди няколко седмици, докато работела на нивата. Животното се появило внезапно, на около пет метра от нея.

„Съвсем случайно погледнах нагоре и видях мечка. Замръзнах на място. Тя постоя там, след което се премести надолу по стръмното, на друго място, отново на пет-шест метра от мен. Гледахме се известно време, а след това я изгубих от поглед“, разказва жената.

Въпреки преживяното Яна не се страхува да излиза от дома си и продължава да ходи до нивата.

По данни на Георги Каменаров - управител на зоокъта, сигналите за забелязано животно идват от различни места. Има сведения както за мечка с малко мече, така и за животно без малко.

По думите му мечката продължава да обикаля района и е възможно да остане там до настъпването на зимата.

Каменаров посочва, че при необходимост съществува възможност животното да бъде заловено и преместено далеч от населените места. Той дава за пример случаи от Родопите, където наскоро са били преместени две мечки, забелязвани в близост до села.

Според него една от възможните причини мечките да слизат към населените места е недостигът на храна в планината. Сушата през лятото също може да принуди дивите животни да търсят прехрана в по-ниските райони, включително в нивите и полята край селата.

Каменаров споменава и практика в Чехия, при която в местообитанията на мечките се оставят бракувани плодове, зеленчуци и други храни. Целта е животните да бъдат задържани по-високо в планината и да разполагат с достатъчно храна преди зимата.

В петък община Сандански отправи апел към гражданите да избягват посещенията около зоокъта или да бъдат особено внимателни, ако се налага да преминат през района. По думите на Каменаров в първия ден след предупреждението посетителите са намалели, но впоследствие посещенията постепенно са се възстановили. Към момента обстановката е спокойна.

Кметът на село Лиляново Николов потвърждава, че са известни два случая на среща с мечка.

За ситуацията са уведомени съответните институции. Местната власт предупреждава жителите и чрез групата на селото във Facebook, като ги призовава да избягват разходките и работата по градините в рисковите райони и да проявяват повишено внимание.

По отношение на броя на мечките все още няма категорична информация. Според кмета е възможно животните да са две, но това не може да бъде потвърдено със сигурност. По разказите на хората, които са ги забелязали, мечките са с подобни размери, но не е ясно дали става въпрос за едно и също животно.

Сигналите за забелязани мечки в района продължават, а присъствието им в близост до населените места буди притеснение сред местните жители.

Хората трябва да спазват препоръките за безопасност, да избягват рисковите райони и да не предприемат самостоятелни опити за залавяне или прогонване на дивите животни.

Целта е да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасността както на хората, така и на мечките.