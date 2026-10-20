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"Бързо, всичко гори!": Две семейства останаха без дом след опустошителен пожар в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Две семейства остават без дом в пловдивския квартал „Коматево“, след като пожар унищожи дома им в неделя вечерта. Припомняме, че на място се отзоваха седем противопожарни автомобила, а гасенето продължи със часове заради силния вятър. Изключително големи са материалните щети в дома на семейство Александрови след опустошителния пожар. Огънят е тръгнал от близка до къщата постройка.

Вчера се свързахме с кмета на район „Южен“ – Костадин Кунчев, който заяви, че от кметството ще направят всичко възможно, за да помогнат на семейството.

"Ами, тръгна от близката барака, която е до нас, на съседа. Усетихме пожара, когато вече беше стигнал до втория етаж с големи пламъци. Оттам тръгна пожарът и веднага излязохме навън – кой бос, кой по чехли, по пижами. Само документите си взех със себе си и това е"

Кметът на район "Южен" е уверил семейството, че ще му бъде осигурено общинско жилище.

"Да, така каза кметът. Може би. В момента сме при малкия ми син, но и там е малко тясно. Ние сме трима души и това ще е временно. Няма как да останем по-дълго време. Всичко е срутено, всичко е изгоряло. Дарителска сметка ще има, да. Имаме нужда от каквато и да е финансова помощ. Ние сме просто на улицата".

Бисер Александров разказва, че не е знаел какво се е случило, защото е спял.

"Към 8:30 часа се събудих. Усетих миризма на пушек. Взех фенера и тръгнах навън, за да видя какво става. Излязох през задната врата и видях, че моят приятел, съседът ми, тича към мен. Вика: „Бързо, всичко гори!“. Отидох зад къщата и гореше само бараката, на около пет метра от къщата. Къщата още не гореше. Обадих се на пожарната. Беше около 8:30–8:36 часа. Много се забавиха. Да, приеха сигнала, но докато дойдат, огънят вече беше обхванал покрива".

Всички директно навън, зарязахме всичко вътре, продължава разказа си той.

"Това е целият ми живот. Важното е да сме здрави. Къщата е целият ни живот".

#"Коматево" #унищожена къща #без дом #пожар

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