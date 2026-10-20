Проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“ 2026: Важен е човекът, а не само операцията

Проф. Калоян Давидов е носител на отличието „Лекар на годината“ за 2026 г. Признанието на Българския лекарски съюз е за дългогодишния му принос към развитието на съвременната урология, хирургичните методи и обучението на млади специалисти. В „Денят започва“ проф. Давидов определи наградата като особено ценна, защото идва от неговите колеги. Той подчерта, че успехът в операционната е резултат от работата на цял екип, а зад професионалния път на един лекар стоят и хората, които го подкрепят извън болницата.

проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“: „Признанието за експертиза от експерти е нещо, което високо ценя. Наистина е изключителна привилегия и чест признанието от Българския лекарски съюз. И нека да кажа отново – това е признание за екипа ми, за хората, които са до мен през всичките тези години, и за болницата „Софиямед“, която представлявам. Защото сам хирург не се сещам какво точно може да направи значимо.“

Той обърна внимание и на работата на медицинските специалисти и служителите, които остават извън светлината на прожекторите, но без които нито една операция не би била възможна.

„За една бъбречна трансплантация, която правех в Александровска болница, бях преброил, че са необходими около 47 души. Така че, ако щете, за една роботизирана хирургия, освен един робот и един хирург, са нужни още не по-малко от пет-шест човека, за да може да се случи такава операция.

Когато ние свалим ръкавиците или станем от конзолата и излезем от залата, там след нас остават хора, които никой не вижда, чийто труд никой не оценява. Но ако ги няма, не можем да влезем за следващата операция, защото никой не е почистил, никой не е подредил инструментите. Така че тази награда е и за хората, които никой не вижда и които никой не празнува“, каза урологът. Проф. Давидов отдаде заслуженото и на близките си, които са били до него през годините, въпреки дългите часове работа и отговорностите на лекарската професия.

проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“: „Категорично това е семейството. Аз съм им безкрайно задължен. Моята майка, която е на 91 години, и на която съм изключително благодарен за това, което се е случило. Моята съпруга, която пожертва кариерата си, за да може аз днес да съм тук при вас и да отгледа дъщеря ни. Разбира се, и нашето дете, което никога не е имало баща с нормално работно време. Това са хората, които са били до мен винаги и на които съм безкрайно задължен.“

Специалистът изрази благодарност и към хората, от които се е учил през годините, включително към онези, които са му създавали трудности.

„Хората, които са ме учили, тези, от които съм се учил, както и тези, които по някакъв начин са ми пречили или са заставали срещу мен, може би са ми помогнали повече от тези, които са били непосредствено до мен през цялото време“, допълни проф. Давидов.

По думите му професионалното развитие няма окончателен край, а след всяко постигнато ниво идва следващото предизвикателство.

„Както обичам да казвам, на края на всяка крива на обучение има нова крива на обучение. Нещата продължават и следващата посока са младите хора, които идват след мен. Те имат накъде да вървят, знаят пътя и просто могат да продължат“, каза урологът.

За проф. Давидов най-голямата награда в медицината не е самото отличие, а моментът, в който пациентът се възстановява и се прибира при близките си.

проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“: „Това е една тежка и не особено благодарна професия, в която, ако няма удоволствие от работата, е безсмислено да се работи. Удовлетворението идва, когато знаеш, че си свършил работата добре - когато пациентът е добре, когато си тръгва доволен, когато близките му са доволни и усещаш, че операцията е станала както трябва. За съжаление, не винаги е така. Но удовлетворението, когато една нова, сложна, предизвикателна хирургия се случи успешно, е изключително голямо. Може би това е голямата награда.“

Лекарят призна, че често чува благодарности от пациентите си, но смята, че те принадлежат на целия медицински екип.

„Може би аз би трябвало да благодаря на тези хора, че са се доверили на мен и на екипа ни, че са имали смелостта да се оставят на нашите знания и умения. Тази благодарност не е само за мен. Всички тези хора, които са около мен, са тези, които заслужават благодарността“, подчерта проф. Давидов.

Изминалата професионална година е била успешна и за екипа на проф. Давидов в болница „Софиямед“. Благодарение на инвестицията в допълнителен хирургичен робот специалистите разполагат с повече възможности за извършване на операции, включително при онкологични заболявания.

проф. Калоян Давидов, „Лекар на годината“: „Екипът ми разполага вече с машина, която е изцяло на наше разположение постоянно, както и с другия робот, който е на територията на болницата. Така успяхме да скъсим листата на чакащите, което е изключително важно, защото се занимаваме основно с онкологична хирургия. Когато кажем на един човек, че трябва да изчака за своята операция месец и половина, два или повече, никой не е щастлив от това. Разширяването на възможностите ни донесе допълнително натоварване, но даде шанс и на по-младите колеги да се реализират.“

Той обясни и защо не може да даде абсолютна гаранция за изхода от една операция, независимо от подготовката и опита на екипа.

„Пациентите ме питат: „Гарантирате ли ни, че всичко ще бъде наред?“. Опитвам се да им дам представа какво се случва с едно сравнение – с кибритена кутийка. Можете ли да гарантирате, че ще запалите всички клечки в нея от първия път, успешно, до една? Това е изключително просто действие. В същото време се очаква гаранция за поредица от сложни действия, които извършваме с ръцете си. Няма как да се случи. Въпросът е да сме готови и подготвени, когато нещата се влошат, за да можем да излезем от ситуацията възможно най-добре“, подчерта проф. Давидов.

За носителя на отличието „Лекар на годината“ признанието е повод за равносметка, но и напомняне за отговорността към пациентите и младите специалисти, които продължават пътя в медицината.

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