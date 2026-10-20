Първите пакости и игри на близнаците леопардчета Джай и Шанти са в разгара си

Две малки леопардчета, наречени Джай и Шанти, са новите любимци на посетителите на зоопарка в Стара Загора.

Близнаците вече проявяват характер и започват първите си игри и пакости.

Имената им означават „Завоевател“ и „Мир“ и са избрани според характера на двете животни. Едното леопардче е по-спокойно, докато другото е по-буйно.

Малките все още прекарват времето си в заграждението заедно с майка си Лея и друга женска леопардка – Лили, която също участва в грижите за тях. Бащата е отделен в съседно заграждение с цел да се гарантира безопасността на малките.

Раждането на двете леопардчета е голям успех за екипа на зоопарка. Зооинженерът Силвена Маврева споделя, че това е повод за гордост за целия екип. По думите ѝ родителите на малките са пристигнали в зоопарка от Словакия, когато са били на около пет месеца. В грижите за новородените активно участва и другата женска леопардка. Маврева посочва, че екипът полага специални грижи за животните, включително чрез промени в хранителния им режим. Диетата на хищниците е променена, като в нея са включени конско, говеждо и пилешко месо, а свинското е изключено.

Според нея добрите резултати в размножаването на хищниците са важен успех за зоологическата градина.

Биологът в зоопарка Исиена Столева обяснява, че леопардите са хищници, приспособени към живот в гористи местности и джунгли. Те често пренасят плячката си високо по дърветата, за да я предпазят от други хищници и да се хранят спокойно.

Това поведение е характерно за вида и може да бъде наблюдавано и при животните в зоопарка.

Бащата на малките е отделен от тях като предпазна мярка. Междувременно служителите следят внимателно състоянието на леопардчетата и храненето им. Те са в период на захранване с месо и специализирана храна.

По думите на Столева към малките се полагат специални грижи, а служителите наблюдават както тяхното развитие, така и хранителния режим на възрастните животни.

Екипът на зоопарка отправя апел към посетителите да не преминават през загражденията и предпазните парапети и да спазват поставените предупредителни табели.

Според специалистите неспазването на правилата може да доведе до опасни инциденти. Макар леопардите да изглеждат спокойни, те са хищници и могат да нападнат внезапно.

Двете малки леопардчета не се показаха пред камерата по време на репортажа, но посетителите могат да ги видят в зоопарка в Стара Загора.

Джай и Шанти постепенно опознават света около себе си и вече привличат вниманието на посетителите, които с интерес наблюдават първите им игри и пакости.