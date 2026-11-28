Брюксел се стреми да се утвърди на световната карта на съвременното изкуство с огромния музей „Канал“, който отваря врати в белгийската столица. Проектът е реализиран в партньорство с Центъра „Помпиду“ в Париж, въпреки напрежението около финансирането му, предаде АФП.

Музеят с площ от 40 000 кв. метра ще бъде открит в четвъртък от белгийското кралско семейство, а през уикенда ще посрещне първите си посетители.

Очакванията са „Канал“ да превърне Брюксел в международна културна дестинация, подобно на музея „Гугенхайм“ в Билбао или Музея за модерно изкуство в Ню Йорк, заяви ръководителят на регионалното правителство Борис Дилие.

Музеят се намира край канал в сградата на бивш гараж на „Ситроен“ от 30-те години на миналия век. Индустриалната архитектура на обекта съчетава необработен бетон, метални конструкции и стъкло.

Дилие очаква музеят да привлича около 500 000 посетители годишно и да донесе икономически ползи за хотелите и ресторантите в града.

Сред акцентите в пространството е инсталация от колони с позлатени балони на турската художничка Бану Дженетоглу. Творбата символизира 30-те члена на Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.

Въпреки богатия културен живот на Брюксел досега градът не разполагаше с толкова мащабно пространство за модерно и съвременно изкуство.

До 2031 г. музеят ще си сътрудничи с Центъра „Помпиду“ по споразумение на стойност 13 милиона евро. То предвижда редовно предоставяне на 300 произведения на изкуството и организиране на големи изложби.

Откриващата експозиция представя преосмислен поглед към колекциите на парижкия музей – от началото на XX до XXI век. Сред включените автори са Матис, Пикасо, Ман Рей и съвременният художник Кадер Атия. Изложбата започва със скулптурата „Вървящият човек“ на Алберто Джакомети, а в нея са включени и фотографии на Аниес Варда, заснети в Куба в началото на 60-те години.

Ретроспектива, посветена на художниците Соня и Робер Делоне, е планирана за периода от ноември 2027 г. до април 2028 г.

Партньорството е възможност за Центъра „Помпиду“ да представя колекциите си на различни места, докато сградата му в Париж е затворена за ремонт до 2030 г.

Музеят „Канал“ е проект, разработван от около десет години, с обща стойност над 300 милиона евро. Той обаче предизвика сериозни критики и напрежение сред други културни институции в Белгия заради бюджетните ограничения и недостига на субсидии, отбелязва АФП.