Малък колкото врабче и лек колкото бучка захар мъжки екземпляр от вида ръждиво колибри (rufous hummingbird) е изминал рекордните 6526 километра от Алабама до Аляска само за 38 дни - най-дългото пътешествие на колибри, регистрирано някога от учените, съобщава „Сайънс алърт“.

Колибритата се проследяват изключително трудно. Устройствата, които учените биха могли да използват за по-едри мигриращи видове, са твърде тежки за дребните птици, повечето от които тежат под 5 грама.

Ема Роудс, физиолог на животните от Университета в Мемфис, ръководи екип, създал миниатюрно устройство за проследяване на колибри. То добавя тегло от едва 0,06 грама към товара, носен от птицата по време на пътуването ѝ, което е приблизително колкото теглото на едно оризово зърно.

Резултатите от наблюденията, публикувани в научното списание Ecology and Evolution, съдържат информация за рекордно дългия маршрут.

Предавателят излъчва сигнал на всеки 3 секунди, като се захранва директно от миниатюрен слънчев панел. Устройството не се нуждае от батерия, нито от памет за съхранение на данни. Сигналът може да бъде засечен от смартфон или компютър чрез Bluetooth, стига те да се намират в радиус от 200 метра от птицата.

Технологията може да се окаже значим пробив за изследователите на колибрита, които разчитат на слагането на пръстени, за да ги проследяват, отбелязва „Сайънс алърт“.

През март и април 2025 г. Роудс и екипът поставят устройства за проследяване на четири ръждиви и седем рубиненогуши колибри (Archilochus colubris) точно преди началото на пролетната им миграция от крайбрежните райони на Алабама и северозападната част на Флорида. Предавателите са залепени между крилата на птиците, като антените са насочени назад.

Учените забелязват изненадващи отклонения в движението им. Едно от ръждивите колибри летяло в продължение на 23 дни през няколко източни щата. Две мъжки рубиненогуши колибрита също поели на север, но по различен маршрут, а друг екземпляр от същия вид неочаквано се е отправил на югоизток от мястото на улавянето си, преминавайки от крайбрежието на Алабама към Флорида.

Ръждивото колибри, поставило рекорд с 38-дневно си пътуване от Алабама до Аляска, преминало на запад през северните части на Мексико, след което продължило право на север по т.нар. Тихоокеански миграционен път.

Устройството не е съвършено, тъй като не работи през нощта и е от малка полза в отдалечени райони, където липсват компютри или смартфони, към които да се предават данни. Друго предизвикателство е задържането на тракерите върху птиците. Все пак новата технология ще предостави важна информация, която да помогне за разбирането на промените в популациите от колибри, пише „Сайънс алърт".