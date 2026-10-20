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14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Това реши Апелативният съд

годишното момче обвинено убийството майка пловдив остава ареста
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14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста. Това реши Апелативният съд, след като разгледа жалбата му срещу най-тежката мярка за неотклонение.

Магистратите приеха, че по делото са събрани безспорни доказателства, включително множество свидетелски показания на негови приятели и съученици.

При огледа на местопроизшествието са установени общо 18 прободни рани в различни части на тялото на жертвата. Съдия Иван Ранчев съобщи още, че в жилището са били открити разпръснати патрони и ловни оръжия. По думите му след убийството момчето е направило опит да се самоубие, но не е успял да зареди оръжията.

От показанията на свидетели става ясно, че пред свой съученик то е споделяло, че се намира в депресия и има желание да сложи край на живота си. Според изложеното от съда след убийството момчето е изпратило снимка на тялото на майка си в различни общи чатове с приятели и съученици.

По данни, представени от съдия Ранчев, в комуникацията е било разпространено и видео, на което се чува как жената крещи. Към момента все още не е изготвена комплексната експертиза, която трябва да установи психичното състояние на момчето и дали то е било вменяемо.

Заключението на специалистите предстои да бъде приобщено към материалите по делото.

#момче, убило майка си #съдебно дело #арест

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