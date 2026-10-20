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Зеленски ще разговаря с финландския президент и норвежкия министър-председател в Норвегия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Украинският президент Володимир Зеленски ще разговаря днес в Норвегия с финландския президент Александър Стуб и норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре. Според Ройтерс, за Осло тази седмица ще пътува и пратеникът на американския президент Стив Уиткоф, който след това ще посети и Русия.

В Украйна, 3-ма души загинаха и 6-ма бяха ранени при нова руска атака тази сутрин срещу района на Киев. 6-ма души сред които три деца загинаха, a 15 бяха ранени при руски удар вчера срещу препълнен с хора парк в Харковска област.

На онлайн среща с конгресмени, Зеленски отново критикува Съединените щати, заявявайки че решенията на Вашингтон като забавянето на доставките на оръжие и споделянето на разузнавателна информация са "трудни за разбиране." Американският президент Доналд Тръмп пък повтори, че Зеленски не е човекът, който би могъл да договори мир и може би е време "някой друг да преговаря".

#норвежки министър-председател #финландски президент #Зеленски #разговори

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