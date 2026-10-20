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Вотът в Албърта: Искането за референдум за отделяне е отхвърлено

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Канадската провинция Албърта гласува против провеждането на референдум за независимост.

Това съобщават местните медии след обявяването на края на гласуването на необвързващо предварително допитване по темата. Според прогноза на обществената телевизия Си Би Си, резултатите от вота сочат, че жителите на изключително богатата на петрол провинция са се противопоставили с огромно мнозинство на идеята за провеждане на бъдещ обвързващ референдум за отделянето им от Канада.

Местни общности свикаха допитването с аргумент, че провинцията е пренебрегвана от федералното правителство в Отава.

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