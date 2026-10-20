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Зеленски: Пентагонът също забавя доставката на ракети, за които нашите европейски партньори вече са платили чрез програмата PURL

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Нов кръг от преговори за войната в Украйна в Норвегия. Разговорите ще се водят между украинският президент Володимир Зеленски, лидерите на Финландия и Норвегия, в Осло пристига и пратеникът на американския президент Стив Уиткоф, а Джаред Къшнър ще се включи онлайн. Според информация на Ройтерс, после Уиткоф ще пътува и за Русия. Новата серия дипломатически совалки идват на фона на нови жертви в Украйна.

Поне 3-ма души загинаха и 6-ма бяха ранени при удари тази сутрин срещу района на Киев. 6-ма, сред които и три малки деца, загинаха вчера при руска атака срещу препълнен с хора парк в Харковска област. Според Андрий Билецки, командир на батальон „Азов" украинските градове остават незащитени, тъй като Вашингтон продължава да ограничава услугите на Старлинк и Старшийлд.

Андрий Билецки, командир на батальон „Азов": „Скоростта ни в "Старшийлд" беше върната към формалното ограничение на пакета от 161 км/ч. Но не беше възстановен неограничения ни достъп. Преди това имаше системи, които летяха със скорост от 400 км/ч, като поддържаха отлична връзка. Скорост от 160 км/ч ни е напълно достатъчна за системите на фронтовата линия. За системите за противовъздушна отбрана обаче, които трябва да се противопоставят на реактивните "Шахеди", тази скорост е недостатъчна.“

Необходимостта да се възстановят напълно услугите на Старлинк и Старшийлд, обменът на данни за ранно предупреждение и нуждата от повече ракети-прехващачи са били тема на разговор на украинския президент Володимир Зеленски с държавния секретар Марко Рубио.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „За трети път в кратък период не получаваме никакво предупреждение от американската система за ранно предупреждение за ракетни заплахи. Пентагонът също забавя доставката на ракети, за които нашите европейски партньори вече са платили чрез програмата PURL. Нашите други партньори, включително тези в Европа, също чакат одобрение, за да ни прехвърлят противоракетни системи „Пейтриът“ от техни бази в Европа.“

Според „Вашингтон пост" министърът на отбраната Пийт Хегсет не е блокирал доставката, но и не е завършил и необходимите процедури за нейното одобрение. Вместо това, Зеленски получи нова серия от нападки от страна на американския президент и заявка, че е „отворен" за участие в евентуална тристранна среща с Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай следващия месец.

Доналд Тръмп, президент на Украйна: „Зеленски трябваше да е разрешил тази война отдавна. И честно казано, мисля, че е време някой друг да преговаря от името на Украйна.“

На фронта, Украйна публикува кадри от първата си евакуация на ранен войник от фронтовата линия с помощта на дрон. Според подразделението, осъществило евакуацията, войникът е бил ранен на позиция, където конвенционална евакуация е била невъзможна заради мини и руска дронова активност.

#програмата PURL #доставка на ракети #Европейски партньори #Володимир Зеленски

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