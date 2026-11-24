Акциите на технологичния гигант „Енвидиа" отбелязаха ръст от почти 32% след изненадващата новина за връщането на Дженсън Хуанг начело на компанията.

Кадри от посрещането на Хуанг в централата на „Енвидиа" и надписа „Легендата се завърна!", обиколиха социалните медии. Американският президент Доналд Тръмп си преписа заслугите за възстановяването на Хуанг на ръководните му постове в „Енвидиа" като каза, че е говорил „директно и индиректно" с борда на директорите.

В изявление, публикувано на сайта на компанията, Хуанг заяви, че се връща с най-голямо смирение и подновен ангажимент. Той беше отстранен заради афера с китайска бизнесдама, заподозряна за връзки с разузнаването на Пекин.