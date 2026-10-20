2 години затвор и глоби от 1000 евро за мъж и жена, измъчвали животни

Две години затвор и по 1000 евро глоба за мъжа и жената, обвинени в измъчването и убиването на животни с цел разпространение порнографски видеоклипове. Анита Вачкова и Детелин Аврамов бяха задържани през февруари при мащабна акция на ГДБОП и Интерпол. Двамата ще изтърпяват ефективно присъдите си при първоначален общ режим.

Анита Вачкова и Детелин Аврамов бяха конвоирани от ареста във Велико Търново до съдебната палата в Свищов, където бяха посрещнати протестиращи.

„Те са няколко обвинения, по всички искаме максимални присъди по всичките.“ „Защото това деяние е нечовешко.“

Делото се гледа при закрити врата. След присъдата двамата запазиха мълчание.



По време на разследването са направили пълни самопризнания, че в продължение на десет години са снимали и продавали в интернет видеа с измъчване на животни.

Венцислав Фоти, адвокат: „И затова при произнасяне на наказанието съдът намали същото с 1/3. Те са съдействали, но не обикновеното съдействие, те са разкрили на практика престъпната дейност.“

Петко Димитров, адвокат: „Важно е да се знае изключително вредния ефект от т.нар. „дълбока мрежа“, защото и двамата подсъдими са вербувани по схема, която аз лично смятам, че се използва за вербуването на млади и не толкова млади хора да извършват терористични действия, измами и прочие.“

От двегодишните им присъди ще бъдат приспаднати 10 месеца, прекарани в ареста.