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"Това не е управление, това е безизходица": Протест в София в триъгълника на властта

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БНТ
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Протест в София в триъгълника на властта. Демонстрантите настояват за по-решителна политика на правителството по отношение на националната сигурност и отбраната.

Фокусът е поставен върху събитията в Черно море и навлизането на дронове в опасна близост до българските граница.

Протестиращите критикуват кабинета "Радев" за това, че разчита на прекомерно дипломатически отношения с Русия. Те настояват за укрепване на отбранителните способности на България и по-тясно сътрудничество с партньорите от ЕС и НАТО.

Според организаторите поддържането на мира не трябва да означава отстъпление пред агресията.

Красимира Захариева: "За някаква реакция, за защита на България, с тия погроми дето се извършват в Черно море, за самостоятелна политика доколкото е възможно в ЕС и да получим защита разбира се. Това не е управление, това е безизходица, според мен те трябва да си ходят."

"Изцяло подкрепям лозунга на този протест, който е че сигурността ни трябва да бъде гарантирана, а дипломацията ни е наистина изолация."

"Идвам за каузата, която е тук, а именно националната сигурност, това е."

"Исканията ни са за елементарна адекватна външна политика, която да гарантира вътрешната сигурност, а не завиране на главата като щрауси."

Снимки: БТА и БНТ

#площад "Независимост" #кабинета "Радев" #София #протест

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