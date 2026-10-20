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Млади лекари отново на протест, настояват за по-добри условия на труд и достойни заплати

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Студенти по медицина и млади лекари отново излязоха на протест заради липсата на действия и реформи в здравната система. Демонстрацията е организирана от инициативата „Бъдеще в България“.

Протестиращите настояват за по-добри условия на труд, по-високи възнаграждения и подобряване на условията за специализация. Те искат младите лекари да имат реална перспектива за развитие у нас и да остават в България, вместо да търсят професионална реализация в чужбина.

Преди протеста коментар направи министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Уважавам тяхното право на протест. Все пак живеем в демократична държава. Те имат справедливи искания, които, естествено, ще бъдат изпълнени. Много се надявам обаче тези техни искания и тази тяхна енергия на младите хора да не бъдат използвани за политически цели, защото моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания."

Протестиращите са категорични, че състоянието на здравната система се отразява на всички български граждани.

Константин Костов: "Нашите искания са за промени в Наредба № 1, която регламентира специализацията, като настояваме за по-високо заплащане на специализантите, както и на останалите медицински специалисти."

Зина Грачанлиева: "Смятам, че студентите по медицина, както и българските лекари, заслужават да бъдат оценени от държавата за работата, която вършат, защото тя никак не е лесна. Те заслужават признание и за дългогодишното си образование, и за труда, който са положили през тези години."

Д-р Белослава Томова: "Ако следваме статистиката, много колеги след завършването си заминават и търсят възможности за развитие в други страни. Страшно много колеги се отказват и от медицината като цяло."

#по-добри условия на труд #достойни заплати #млади лекари #протест

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