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Втори ден от срещата на българските медии в Унгария: Отчетено е, че БНТ се нарежда сред лидерите на мнение

Цанка Николова от Цанка Николова
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Снимка: БТА
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Втори ден от световната среща на българските медии, организирана от БТА. Темата на тазгодишното издание е „Медии и водачи“.

Вторият ден от срещата започна с водосвет в българската църква "Св. св. Кирил и Методий" в Будапеща, а на трите панела през целия ден бяха обсъдени различни аспекти на темата. По време на 21-вата медийна среща бяха открити и няколко изложби, свързани с живота на българската общност в Унгария.

Водосветът беше отслужен от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний.

Той освети и специална икона на Свети Йоан Шанхайски и Санфранциски чудотворец, която пристигна от далечния Лос Анджелис.

Евгени Веселинов, главен редактор на сайта BulgariCA (САЩ): "Тази икона свързва Изтока и Запада. Тя е връчена и осветена на деня на Свети Йоан Рилски в българска църква и е предназначена за българска православна църква. Това е основното – че с вяра и светлина човек стига навсякъде, няма значение къде живее."

В съвременния свят медиите имат ролята и на духовни водачи.

Светла Чалъкова, главен редактор на българската емисия на Радио Ватикана: "Това, което виждаме в нашето общество, е липсата на духовни ценности. Именно в открояването на ценностите се състои и една от целите на медиите. Това са ценностите, които са в основата и на нашето европейско общество. Не бива да забравяме, че в основата му стоят именно ценности с религиозен характер, които напоследък се забравят – като семейството, вярата и така нататък."

Снимки: БТА

Като медия, която се ползва с високо обществено доверие, Българската национална телевизия се нарежда сред лидерите на мнение. По време на срещата генералният директор на БНТ Милена Милотинова открои ключови моменти, с които обществената телевизия се е доказала като лидер. Сред тях са победата на „Евровизия“ и предстоящото домакинство догодина, мащабното отразяване на връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция в България, както и работата на телевизията по време на световното първенство по футбол, Джиро д’Италия и други събития.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Нещо повече, на всичко това БНТ осигури огромно международно покритие, като само за посрещането на ДАРА и екипа на БНТ на летище София и на централния площад на София, видео съдържанието, което БНТ подготви за чуждестранните телевизии, има 284 излъчвания извън България, в това число и няколко преки включвания, включително на Би Би Си. А посрещането у нас на тленните останки на цар Самуил има 106 репортажни излъчвания, плюс няколко преки включвания. Иначе като говорим за лидерската роля на националната телевизия, БНТ не само информира и е не само лидер в информирането, но и в повдигането на важни обществени казуси, като този с Ива Михайлова от Кочани, която беше месеци наред лишавана от лечение в Република Северна Македония. Именно БНТ повдигна този казус и предизвика реакцията на институциите у нас. Също така и кампанията, която в момента върви срещу употребата на фентанил, и разследващите репортажи на Тихомир Игнатов, които повдигнаха тази важна тема в българското общество и която БНТ направи в кампания, за да информира учители, родители и ученици за опасността."

Милотинова припомни, че според изследване на агенция „Мяра“, оповестено през май от Съвета за електронни медии, БНТ е на първо място по доверие и обективност. Тя разказа на представителите на българските медии зад граница за БНТ 4 и идеята каналът да показва и живота на българите в чужбина. Милотинова отправи покана към българските медии зад граница да се включат с видеорепортажи.

#среща на българските медии #втори ден #Будапеща #Унгария #БНТ

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