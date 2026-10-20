Преди инвестицията: Трябва да определим защо изобщо инвестираме, съветват експерти

Когато чуете „инвестиции“, първата асоциация често е търгуване с акции, които неминуемо поскъпват с двуцифрени числа. Но специалистите посочват, че първата стъпка е друга – да определим защо изобщо инвестираме.

Христо Великов, инвестиционен консултант в управляващо дружество: "Първите стъпки на финансовите пазари не започват с купуването на определена акция, а с изграждането на инвестиционен план. Трябва добре да си отговорим на въпросите какво целим с тази инвестиция, след колко време искаме да го постигнем и какъв риск можем да понесем. По този начин изграждаме правилна и дългосрочна инвестиционна стратегия."

Обичайните цели са да спестим пари за пенсиониране, за университетското образование на децата или за финансовата си сигурност. Когато определим целта си и времевия хоризонт, можем да помислим и в какво да инвестираме. Например в акции. Ако инвестираме в акции на дадена компания, ставаме буквално нейни съсобственици и притежаваме дял от нея. Ако тя печели, печелим и ние, а ако е на загуба, съответно губим. Следващата стъпка е проста, но за мнозина трудна – първо да спестяваме, а след това да харчим.

Даниел Василев, икономист и пазарен анализатор: "Има едно известно изказване на Бъфет, което гласи: " Не спестявай това, което ти остане след харченето, а харчи това, което ти остане след спестяването." Или, казано по друг начин – плащай първо на себе си. Отделно, при инфлация от 4 - 5%, в зависимост от потребителската кошница, а при лихви по депозитите от 0%, е ясно, че инфлацията е тук и ще остане, а може и да се повиши. Всеки човек трябва да инвестира в някакви активи." Даниел Дончев, изпълнителен директор на компания за управление на активи: "Възможностите са големи и може да се инвестира с много малки суми, например 50 - 100 евро на месец. Възможно е да се инвестира във фондове, при които минималната сума е много ниска, без това да води до високи разходи за съответния инвеститор."

Когато сме определили сумата, която сме готови да заделим за инвестиции, е време да помислим на кой пазар и в какви инструменти да я вложим.

Христо Великов, инвестиционен консултант в управляващо дружество: "Всяка борса е подходяща за инвестиции. По-важното е тя да предоставя възможности за диверсификация в различни сектори и компании, а не толкова самата борса като пазар. Другото важно условие е да има ликвидност – да можем бързо и лесно да излезем от инвестицията при необходимост, без да губим натрупаната до момента доходност." Даниел Дончев, изпълнителен директор на компания за управление на активи: "Бих препоръчал фонд, който инвестира на глобалните пазари, включително в САЩ, ЕС и Азия. Когато инвестираш малки части от много компании, се получава диверсифициран портфейл, който не изисква много активно управление и не налага промени всяка година. Начинаещият инвеститор не би могъл да прави това самостоятелно."

Димитър Георгиев, ръководител направление „Финансови пазари“: "Моите лични предпочитания определено са към БФБ, където оценките на компаниите все още са ниски, а България е най-бързо растящата икономика с едни от най-добрите данъчни условия. След приемането на България в еврозоната пазарът става много по-достъпен за чуждестранните инвеститори. От догодина България ще бъде част от т.нар. Frontier Markets – една категория нагоре, което ще направи пазара задължителна инвестиция за някои големи фондове, които трябва да инвестират в него." Даниел Василев, икономист и пазарен анализатор: "След 2008 г. БФБ беше един от пазарите, които се сринаха най-тежко, и достигна върха си отпреди Голямата рецесия преди по-малко от година. Ако някой е инвестирал близо до върха, това означава, че в продължение на изключително дълъг период потенциално би бил на загуба. Не казвам, че това непременно ще се повтори."

Медийни публикации за компании или сектори със значително поскъпване могат да ни подведат да направим лоша инвестиция.

Даниел Дончев, изпълнителен директор на компания за управление на активи: "Важни са не само перспективите пред конкретната индустрия, но и цената, на която ще купиш акциите на съответната компания. Дори най-перспективната компания, ако я купиш на висока цена, може да не доведе до успешна инвестиция. Избираме конкретната индустрия, но внимаваме колко плащаме за нея."

Ако търсите по-умерена доходност, може да обмислите инвестиция в облигации. Ако решим да вложим средства в облигации, това означава буквално да дадем заем на държава или на компания. Те съответно ни връщат парите срещу предварително обещана лихва. Обикновено облигациите се възприемат като по-нискорисков инструмент от акциите, но това не ги прави напълно безрискови.

Димитър Георгиев, ръководител направление „Финансови пазари“: "Облигациите са един от най-добрите варианти, особено държавните. Все още може да се инвестира в ДЦК с доходност от 2 - 6% в зависимост от срочността и валутата."

Но дори и най-добре разпределеният портфейл не елиминира риска. Цените на финансовите активи могат да се движат рязко. И това е моментът, в който стратегията се сблъсква с психологията. Защото едно е да кажем, че можем да понесем спад от 20 или 30%. Съвсем друго е да видим как собствените ни спестявания реално намаляват с толкова.

Атанас Чифлиджанов, индивидуален инвеститор: "Преди април 2024 г. започнах да инвестирам. Тогава навърших 30 години. Започнах да инвестирам, защото година по-рано загубих много пари на криптопазара и ми се наложи да премина през период на самообучение и да започна да се интересувам повече. В крайна сметка пътят не е към бързата печалба, а към постоянството и инвестирането всеки месец."

Криптоактивите не са подходящи за начинаещите инвеститори, обясняват експертите.

Даниел Василев, икономист и пазарен анализатор: "Споменахме криптоактивите – те са активи с изключително висок риск. Там човек трябва да е специалист и да си напише домашното, ако иска да има експозиция към крипто. Водещите криптоактиви са свързани с колосален риск, а исторически не са се държали като активи убежища."

Загубата се оказва причината Атанас Чифлиджанов да преосмисли подхода си. Вместо да търси следващия актив, който може да поскъпне рязко, той избира проста и последователна стратегия.

Атанас Чифлиджанов, индивидуален инвеститор: "Всеки месец религиозно инвестирам определена сума в индексен фонд."

За себе си той избира инвестиция в борсово търгуван фонд, който следи един от най-популярните американски борсови индекси – S&P 500.

Борсово търгуваните фондове, популярни с английската си абревиатура ETF, ни дават възможност да получим достъп до множество активи, събрани в една кошница. По този начин те могат да бъдат един от вариантите за първи стъпки на финансовите пазари. И макар това да е негово лично решение, Чифлиджанов посочва, че различните инвеститори могат да имат съвсем различни стратегии. За един човек по-високата експозиция към акции може да е приемлива. За друг – особено ако парите ще му трябват скоро – същият риск може да се окаже прекалено голям.

Атанас Чифлиджанов, индивидуален инвеститор: "Купувам единствено S&P 500. Нищо друго не ме интересува. Стратегиите варират – може да се следва и световен индекс. Но това, което прецених за себе си с оглед на финансовото ми състояние и възрастта ми, както и на факта, че се намирам в период, когато мога да инвестирам по-агресивно, е, че лично за мен S&P 500 е най-добрият избор."

Според експертите е разумно да се изгради диверсифициран портфейл, а когато инвестираме в отделни компании, е важно да ги проучим.

Христо Великов, инвестиционен консултант в управляващо дружество: "За начинаещите инвеститори, които тепърва се запознават с финансовите отчети на компаниите, може би не е най-важно да правят сложни и задълбочени анализи. По-важно е да разберат как работи самата компания, откъде се генерират приходите и печалбата ѝ, от кои бизнеси идват те, какви са силните и слабите ѝ страни и дали дейността ѝ ще остане устойчива във времето." Димитър Георгиев, ръководител направление „Финансови пазари“: "Общият принцип е, че човек може разумно да инвестира всичките си свободни средства, предназначени за дългосрочни цели и които не очаква да му се наложи да използва за лични нужди. Може да изгради портфейл от акции и облигации, защо не и от злато, а криптоактивите да заемат по-малък дял. Важно е да не се използват заеми за инвестиции и да се внимава с високорисковите инструменти."

Материалът има информационен характер и не представлява индивидуален инвестиционен съвет. Преди вземане на инвестиционно решение се консултирайте с лицензиран финансов консултант.