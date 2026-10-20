На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус и тир

Тежка катастрофа между автобус и тир на пътя Пазарджик-Пловдив отне живота на двама души късно снощи. Какви са причините за тежкия инцидент.

Снощи, малко преди 22.00 часа, са се ударили тир и автобус. Въпреки че пътят остана затворен през цялата нощ, към момента все още се знае много малко за трагедията, тъй като и двамата участници в инцидента са починали на място. Автобусът е бил управляван от 69-годишен мъж от пазарджишкото село Сарая, а товарния автомобил – от турски гражданин. По неофициална информация към този момент автобусът е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в тира, който се е движел срещу него.

Снимка: БНТ

Мирослав Стоянов, говорител на ОДМВР – Пазарджик: „Установена е смъртта на двамата водачи. Единият е мъж на 69 години от пазарджишкото село Сарая, който е водач на автобуса. Другият мъж е на 38 години и е турски гражданин, законно пребиваващ на територията на страната ни. Той е работил като шофьор към частна фирма със седалище в Пещера. Наложи се цялостно затваряне на пътя Пазарджик–Пловдив в отсечката между разклона за село Малко Конаре и разклона за град Стамболийски. Пътят остана затворен през цялата нощ, докато бъде извършен огледът на местопроизшествието. Той беше осъществен от дежурна група на Районното управление в Пазарджик в присъствието на съдебен лекар. Незабавно беше уведомена и Окръжната прокуратура. Рано сутринта, след като пътното платно беше почистено, шосето беше отворено за движение.“

Разследването на инцидента продължава.

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