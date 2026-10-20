БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:30 мин.
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл"...
Чете се за: 00:55 мин.
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно...
Чете се за: 03:22 мин.
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йоана Илиева: Всеки ден мисля за Олимпийските игри в Лос Анджелис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Запази

В интервю за БНТ спортистката разкри целите си за предстоящата състезателна година.

Йоана Илиева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Йоана Илиева се завърна в топ 3 на световната ранглиста на сабя след като спечели сребърен медал от първата за сезона Световна купа по фехтовка в Алжир. В интервю за БНТ Илиева разкри целите си за предстоящата състезателна година.

На финала в алжирския град Оран българката отстъпи единствено във финала срещу бронзовата медалистка от световното първенство Тоскан Тори от Франция с 12:15. Въпреки загубата Илиева се изкачи с едно място в световната ранглиста, което ще бъде от голямо значение за състезанията през 2027 година, които ще бъдат и квалификации за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

„Много съм щастлива от резултата. Искаше ми се да е злато, но в крайна сметка това е началото на сезона и имаме много работа“, започна Илиева.

„Почивката ми не беше както се надявах. Доста бързо се върнахме отново към нормалния ритъм. Вече имам зад себе си два физически лагера и два фехтовални, един от които е международен. И смятам, че върви добре, тъй като вече се чувствам се във форма. Обикновено започваме по-леко сезона, тъй като е доста дълъг. Но сега мисля, че се опитваме да влезем по-рано и да видим дали можем да я задържим, тъй като преди две години успях да запазя формата си близо 7-8 месеца“, добави Илиева.

„Наистина смятам, че отборът на България има страхотен потенциал. В момента сме в известен пробен период, така да го кажа. Чакат още две момичета, които дори не пътуваха сега с нас или едното не го познаваме в отбора. Имаме такива, които се възстановяват от контузии в момента, такива, които им предстои да се възстановят. Все още сме доста млад отбор, всички момичета, освен мен и Олга Храмова са на по 20 години и сега тепърва навлизат. Така че определено съм много мотивирана и дори лично за себе си смея да твърдят, че трябва да покажа повече в отборните надпревари, както показвам на индивидуалната“, добави Илиева.

Тя не скри, че почти всеки ден мисли за Олимпийските игри в Лос Анджелис, които ще се проведат през 2028 година.

„Все едно вчера бяхме в Париж, дори си спомням как ме посрещна на летището и колко бяха разстроена, но сега гледайки назад смятам, че това беше от преломните моменти, в които наистина да променя какво мога да направя и скоро предстои вече момента, където да го покажа. Така гледам на себе си и с всяко състезание се опитвам да си мисля, че това ми е тренировка за Олимпиадата и да се опитвам да играя. Все едно излизам на Олимпиадата, защото наистина стресът е огромен там. Наистина гледам към Олимпиадата, гледам към медал, защото не и Олимпийска шампионка и отново към отбора, който трябва да се класира на тази Олимпиада“, завърши Илиева.

Подробности вижте във видеото!

#Йоана Илиева #Летни олимпийски игри 2028

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
1
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
2
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
3
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?
4
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?
Проф. Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026"
5
Проф. Калоян Давидов е "Лекар на годината 2026"
Протестна буря, следвана от политическа – кой печели от насилието и погрома във Франция?
6
Протестна буря, следвана от политическа – кой печели от...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
4
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
6
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...

Още от: Специално за БНТ

Ботев Пловдив свиква с реалността
Ботев Пловдив свиква с реалността
Юлия Иванова-Минчева: Доволна съм, но трябва да подобрим топките след защита и посрещането Юлия Иванова-Минчева: Доволна съм, но трябва да подобрим топките след защита и посрещането
Чете се за: 01:12 мин.
Христо Велков: Момичетата трябва да имат повече самочувствие Христо Велков: Момичетата трябва да имат повече самочувствие
Чете се за: 01:20 мин.
Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за жени: Готвим се за световното първенство Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за жени: Готвим се за световното първенство
Чете се за: 01:15 мин.
Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за девойки: Много сме доволни от представянето Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за девойки: Много сме доволни от представянето
Чете се за: 01:07 мин.
Йордан Лечков в предаването "Зала на славата" Йордан Лечков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:17 мин.

Водещи новини

НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в Черно море
НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Евродепутатите: Сигурността в Черно море не може да се защитава само с декларации – необходими са спешни мерки и финансиране Евродепутатите: Сигурността в Черно море не може да се защитава само с декларации – необходими са спешни мерки и финансиране
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Самолет на НАТО в България: Американският разузнавач "Посейдон" патрулира над Черно море (ОБЗОР) Самолет на НАТО в България: Американският разузнавач "Посейдон" патрулира над Черно море (ОБЗОР)
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Млади лекари отново на протест, настояват за по-добри условия на труд и достойни заплати Млади лекари отново на протест, настояват за по-добри условия на труд и достойни заплати
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Премиерът с коментар за протеста срещу управляващите и...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Преговори за Украйна в Осло: Участват САЩ, НАТО и Европа,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ