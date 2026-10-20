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Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Става дума за технически проблем, а не за кибератака

срив част облачните услуги гугъл предизвика неудобства потребителите европа
Снимка: БТА/Архив
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Срив на голяма част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа. Според технологичния гигант проблем с електрозахранването е причина за форсмажорната ситуация.

Към момента те я "овладяна" и се работи за отстраняването на казуса, се казва в изявления на "Гугъл". Става дума за технически проблем, а не за кибератака.

Засегната беше популярна и в България международна система за онлайн разплащания, работата на куриерска компания и пощенските услуги във Великобритания, за проблеми съобщиха и от две британски банки.

От популярната в България платформа за онлайн разплащания заявиха, че има проблеми с услугите, но заплаха за средствата и данните на клиентите няма. В Англия и Уелс беше съобщено за проблеми в съдилищата и невъзможност за работа на прокуратура и адвокати.

#онлайн разплащания #технологичен срив #технически проблем #срив #"Гугъл"

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