Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа

Срив на голяма част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа. Според технологичния гигант проблем с електрозахранването е причина за форсмажорната ситуация.

Към момента те я "овладяна" и се работи за отстраняването на казуса, се казва в изявления на "Гугъл". Става дума за технически проблем, а не за кибератака.

Засегната беше популярна и в България международна система за онлайн разплащания, работата на куриерска компания и пощенските услуги във Великобритания, за проблеми съобщиха и от две британски банки.

От популярната в България платформа за онлайн разплащания заявиха, че има проблеми с услугите, но заплаха за средствата и данните на клиентите няма. В Англия и Уелс беше съобщено за проблеми в съдилищата и невъзможност за работа на прокуратура и адвокати.