След повече от 5-месечна политическа криза, Румъния отново има редовно правителство. Днес парламентът в Букурещ одобри с 280 гласа, при нужни 233, състава на правителството, предложен Лука Никулеску.

Никулеску е четвъртата номинация за премиер на президента Никушор Дан след свалянето на правителството на Илие Боложан в началото на май тази година. Оттогава Румъния беше управлявана от правителството в оставка на Боложан, което обаче имаше ограничени правомощия.

Новото правителство на Лука Никулеску практически е правителство на Социалдемократическата партия – 12 от 19 министри са от партията, която преди 5 месеца, в коалиция с крайнодясната АУР, свали чрез вот на недоверие правителството на Боложан. Останалите 7 министри са независими, но се счита че са свързани с президента Никушор Дан.