Жена загина при тежка катастрофа на АМ "Тракия" край Камено, движението е спряно

63-годишна жена загина при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия", в района на община Камено. Инцидентът е станал днес около 15.57 часа, на 341-вия километър в посока Бургас.

Заради инцидента полицията спира движението по магистралата. Обходният маршрут е през Карнобат - Айтос - Бургас.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 66-годишен мъж от София, застигнал и блъснал кола с бургаска регистрация, зад волана на която била 63-годишна жена от Карнобат. Вследствие на силния удар жената е загинала на място.

След сблъсъка единият автомобил е останал в аварийната лента, а другият – в ускорителната. Движението в участъка се осъществява само в средната лента и се регулира ръчно от служители на „Пътна полиция“.

Предстои оглед на местопроизшествието, който да изясни причините за тежкия инцидент.

По случая е образувано досъдебно производство.