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Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Урсула фон дер Лайен
Снимка: БТА
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След срещата си с премиера Румен Радев във Варна, председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, написа в Екс:

"Тук във Варна, на брега на Черно море, искам да отправя ясно послание: Европа стои твърдо с България. Засилваме ролята си. За да укрепим морското наблюдение. Да защитим критичната инфраструктура. И да помогнем за възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването в Черно море."


#сигурността на Черно море #среща с Румен Радев #Урсула фон дер Лайен #Екс

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