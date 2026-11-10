Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България

След срещата си с премиера Румен Радев във Варна, председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, написа в Екс:
"Тук във Варна, на брега на Черно море, искам да отправя ясно послание: Европа стои твърдо с България. Засилваме ролята си. За да укрепим морското наблюдение. Да защитим критичната инфраструктура. И да помогнем за възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването в Черно море."
Here in Varna, on the shores of the Black Sea, I want to send a clear message:
Europe stands firmly with Bulgaria.
We're stepping up.
To strengthen maritime surveillance.
Protect critical infrastructure.
And help restore and protect freedom of navigation in the Black Sea. https://t.co/qrijNlt9kl— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2026