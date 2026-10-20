Преговори за Украйна в Осло: Участват САЩ, НАТО и Европа, напрежение между Киев и Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Норвегия за разговори с американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който се включва дистанционно. Срещата е насрочена към по-конструктивна дипломация в контекста на обтегнатите отношения между Вашингтон и Киев, отбелязват норвежките домакини. Преди срещата държавният секретар Марко Рубио отхвърли като "скандални" и възмутителни" обвиненията от съветник на Зеленски, че украинци умират, защото Вашингтон не предоставя на Киев разузнавателни данни.

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре съобщи, че Зеленски е поискал Осло и Хелзинки да организират среща с американските и европейските съюзници " в критично време за Украйна". В разговорите освен Съединените щати и Украйна, участват и Франция, Великобритания, Германия, НАТО, както и премиерите на Норвегия и Финландия. Целта е "да се изготви мирно предложение, което да бъде представено на Русия", посочва източник на Аксиос.

Юнас Гар Стьоре, премиер на Норвегия: "Искаме да работим за край на тази война с дипломатически средства, така че да се стигне до траен и справедлив мир."

Впоследствие Стив Уиткоф отива в Москва, където се надява да представи на президента Путин идеите от Осло. Кремъл изрази готовност за среща.

По-рано пред американски сенатори Зеленски обвини Пентагона, че задържа доставки на вече платени от европейците ракети-прехващачи. Впоследствие украинският лидер обяви, че е имал "конструктивен" разговор с държавния секретар Рубио. От Индия американският дипломат увери, че нищо не е отказвано съзнателно на Киев.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Мисля, че на 13 и после на 18-ти имаше въздушни удари в Украйна, които не бяха засечени. Причината не е, защото Америка не е предоставила информация. Видях някой около украинския президент да твърди, че хора в Украйна умират, защото Съединените щати не дават информация. Това е скандално, възмутително, това просто не е вярно."

Доналд Тръмп обвини Володимир Зеленски за световното поскъпване на горивата заради нападенията срещу руски рафинерии и заяви, че украинският лидер не работи за край на конфликта.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако ме беше послушал, спомняте си Овалния кабинет, трябваше да го уреди отдавна. Може би е време Зеленски да остави някой друг да преговаря."

Тръмп изрази готовност за скорошна тристранна среща с колегите си от Русия и Китай.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не толкова заради Украйна, защото честно казано Русия се отнася добре с Украйна. Не правят кой знае какво. Същото е и с Китай. Ще трябва да говорим обаче за ядрено разоръжаване. "

При предишния кръг от преговори Тръмп обяви дизеловата сделка с Русия, която беше определена от Киев като "подарък за рождения ден на Владимир Путин".



