Прочистване на Черно море: Унищожават плаващите мини в българските морски пространства

Съвместна операция за наблюдение и контрол на трафика в Черно море провеждат в момента всички видове въоръжени сили на Българската армия. Това съобщи командващият на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той заяви, че в операцията освен Военноморските сили, участват Военновъздушните сили, Сухопътните войски и Силите за специални операции. Определени райони от морското пространство се наблюдават и с дронове.
На Морската гара във Варна контраадмирал Михайлов посрещна корабите, участвали в последната мисия на Черноморската противоминна група в акваторията на Турция.
Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на ВМС: "Ние продължаваме периодично да обследваме нашите морски пространства и фарватерите, за да гарантираме, че те са безопасни за корабоплаване и няма плаващи мини. Също така отстраняваме или унищожаваме всякакви останки от дронове, които намираме. Към този момент Военноморските сили са унищожили шест плаващи мини в нашите морски пространства. Само за тази година броят на дроновете, които сме унищожили или премахнали от различни райони – било то изхвърлени на брега, или открити в морските пространства, – е над сто. Някои от тях представляваха опасност и бяха унищожени. Общо 35 от намерените досега дронове са били унищожени."