Прочистване на Черно море: Унищожават плаващите мини в българските морски пространства

Съвместна операция за наблюдение и контрол на трафика в Черно море провеждат в момента всички видове въоръжени сили на Българската армия. Това съобщи командващият на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той заяви, че в операцията освен Военноморските сили, участват Военновъздушните сили, Сухопътните войски и Силите за специални операции. Определени райони от морското пространство се наблюдават и с дронове.

На Морската гара във Варна контраадмирал Михайлов посрещна корабите, участвали в последната мисия на Черноморската противоминна група в акваторията на Турция.