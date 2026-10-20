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Прочистване на Черно море: Унищожават плаващите мини в българските морски пространства

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Снимка: БТА
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Съвместна операция за наблюдение и контрол на трафика в Черно море провеждат в момента всички видове въоръжени сили на Българската армия. Това съобщи командващият на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той заяви, че в операцията освен Военноморските сили, участват Военновъздушните сили, Сухопътните войски и Силите за специални операции. Определени райони от морското пространство се наблюдават и с дронове.

На Морската гара във Варна контраадмирал Михайлов посрещна корабите, участвали в последната мисия на Черноморската противоминна група в акваторията на Турция.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на ВМС: "Ние продължаваме периодично да обследваме нашите морски пространства и фарватерите, за да гарантираме, че те са безопасни за корабоплаване и няма плаващи мини. Също така отстраняваме или унищожаваме всякакви останки от дронове, които намираме. Към този момент Военноморските сили са унищожили шест плаващи мини в нашите морски пространства. Само за тази година броят на дроновете, които сме унищожили или премахнали от различни райони – било то изхвърлени на брега, или открити в морските пространства, – е над сто. Някои от тях представляваха опасност и бяха унищожени. Общо 35 от намерените досега дронове са били унищожени."

#български морски пространства #Унищожават плаващите мини #Военноморски сили на България

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