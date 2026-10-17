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Зеленски: САЩ "награждават" и "насърчават" Путин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По света
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Той обвини Русия, че иска да предизвика "пълно спиране на тока" в Украйна

зеленски сащ награждават насърчават путин
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Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението на американския си колега Доналд Тръмп да освободи вчера Русия от редица санкции, планирани да влязат в сила след няколко дни, предаде Франс прес.

"Една пауза в санкциите на САЩ, облекчаване на натиска върху агресора, финансови награди за Путин – всичко това само го насърчава да продължи да атакува", каза Зеленски в социалните мрежи, призовавайки съюзниците на Украйна да продължат натиска върху Русия.

По-рано днес специалният пратеник на Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев приветства решението на Тръмп като "наистина исторически момент".

Зеленски междувременно обвини Русия, че иска да предизвика "пълно спиране на тока в Украйна, точно преди зимата".

Москва "се опитва да остави милиони украинци без електроенергия и отопление", предупреди той, цитиран от АФП, след "масирана атака" срещу електроенергийната мрежа на страната.

По данни на украинския президент Русия е взела на прицел през изминалата нощ повече от 15 енергийни обекта в западната и централната част на страната, съобщи Ройтерс.

"Русия разшири кампанията си срещу енергийната система и се опитва да изчерпи резервите на Украйна и да намали ремонтния ѝ капацитет възможно най-много", написа той в Телеграм.

#хиляди без ток # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Русия #обвинения

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